وأضاف جيون - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن الإجراءات المعدلة ستسمح للأعمال، مثل المطاعم والصالات الرياضية، بتمديد ساعات عملها لمدة ساعة واحدة، في ظل المستوى 2 من التباعد الاجتماعي، المعمول به حاليًّا في المناطق الإقليمية.



وأوضح أن الحكومة استجابت للطلب المتزايد من الأعمال التي عانت من وطأة الأثر الاقتصادي لكوفيد-19، وتعهد ببذل جميع الجهود لتقديم المساعدة إليهم.

وطالب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، المواطنين مرة أخرى بعدم انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي، مؤكدًا أن أي منشأة يتبين أنها انتهكت القيود سيتم إيقافها عن العمل لمدة أسبوعين.