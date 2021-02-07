فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية بنقابة المحامين بالإسماعيلية.. فيديو وصور

الإسماعيلية - صبرى غانم

قال المستشار محمد حسن رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية ، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات محامين الإسماعيلية فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، إنه تم فتح اللجان الانتخابية فى مواعيدها المقررة فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، وأضاف أن اللجنة تضم 8 لجان إنتخابية فرعية داخل نقابة محامين الإسماعيلية.

وانتظمت عملية التصويت داخل اللجان وتقام الانتخابات اليوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا ولمدة يوم واحد.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية فى محافظة الإسماعيلية 32 محاميا لاختيار النقيب ومقعد للشباب و7 مقاعد أخرى بالمحاكم الجزئية على مستوى محافظة الإسماعيلية ويتنافس على مقعد النقيب 5 محامين وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابات المحامين الفرعية ، وأعلنت عن أماكن مقار انعقاد اللجان للانتخابات المقرر عقدها على مرحلتين.

وتضم المرحلة الأولى بالانتخابات والمقرر إجراؤها يوم الأحد 7 فبراير ، ولمدة يوم واحد والاعادة يوم 14 فبراير هى نقابات شمال الجيزة ، وجنوب الجيزة ، والفيوم ، وبنى سويف ، والمنيا ، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادى الجديد ، وسوهاج ، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

فيما تضم المرحلة الثانية والمقرر اجراؤها يوم الاثنين 8 فبراير والإعادة يوم 15 فبراير هى نقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاى البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.

وقال وكيل مجلس نقابة المحامين مجدى سخي، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، فى تصريحات صحفية سابقة إنّ اللجنة انتهت من إعداد الإجراءات اللوجستية لانعقاد الجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات.

وردا على تساؤلات المحامين، أوضح «سخي» أنّ كل لجنة فرعية سيكون بها 4 صناديق لانتخاب النقيب الفرعي، عضو الشباب، مقاعد العضوية، والتصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، و2019

وأشار سخي، إلى أنّ الناخب سيختار مرشح واحد لمقعدى النقيب الفرعي، وعضو الشباب، مضيفا: «تمثل كل جزئية فى مجلس النقابة الفرعية بعضو، ويتكون المجلس بحد أدنى من 7 أعضاء يختارهم الناخب من بين جميع المرشحين، دون التقيد بالجزئية المرشح لها، بوضع أى علامة فى ورقة إبداء الرأي».

وحال زادت عدد الجزيئات عن 7، قال وكيل مجلس النقابة: «ما زاد عنها يختار الناخب المرشحين وفقا لعدد الجزئيات للنقابة الفرعية التابع لها، وموضح فى ورقة إبداء الرأى عدد مقاعد العضوية لمجلس النقابة الفرعية، ولدينا أكبر نقابة تضم 14 جزئية، أى أنّ الناخب سيختار حينها 14 عضوا».



المحامين-يدلون-بأصواتهم-داخل-اللجان



انتخابات-المحامين-بالإسماعيلية



صناديق-الاقتراع



لجان-الانتخابات



لجان-انتخابات-المحامين-بالاسماعيلية