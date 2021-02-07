عبد اللاه عايش فى المقابر وسط القطط والكلاب منذ 50 عام بالمنوفية.. فيديو لايف

المنوفية - محمد فتحى

تشهد مقابر مدينة تلا بمحافظة المنوفية، حالة غريبة من نوعها وهو تواجد محمد السقا وشهرته عبد اللاه وبجواره العديد من القطط والكلاب ويسكن بالمقابر.

ويقول محمد السقا وشهرتة عبد اللاه صاحب الـ 70 عاما ، إنه كان يعمل صنايعى ولكنه مر بمشاكل أسرية منذ سنوات ومن وقتها يعيش داخل المقابر ويعمل حارسا لها بدون مقابل ، ويقوم بإطعام العديد القطط والكلاب .

ويشير إلى أنه يعشق القطط والكلاب،مضيفا قائلا: بينامو جنبى فى المقابر وبيحرسونونى وأنا نائم وعمر ماخفت من المقابر نهائيا لاننى بعتبرها بيتى ، مرددا عبارات الكلاب والقطط دول حياتى وأقوم يوميا بتوفير الطعام لهم ، وأربى الكلاب والقطط الكبار وأبنائهم وأحرص على توفير لهم الطعام حتى لو أنا ما إكلتش بس هما يأكلون عندى بالدنيا .

وطالب عبد اللاه المسؤولين بتوفير معاش له لكى يستطيع العيش منه .