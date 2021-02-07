اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عبد اللاه عايش فى المقابر وسط القطط والكلاب منذ 50 عام بالمنوفية.. فيديو لايف

الأحد، 07 فبراير 2021 02:08 م
عبد اللاه عايش فى المقابر وسط القطط والكلاب منذ 50 عام بالمنوفية.. فيديو لايف محمد السقا وشهرته عبد اللاه
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد مقابر مدينة تلا بمحافظة المنوفية، حالة غريبة من نوعها وهو تواجد محمد السقا وشهرته عبد اللاه وبجواره العديد من القطط والكلاب ويسكن بالمقابر.

ويقول محمد السقا وشهرتة عبد اللاه صاحب الـ 70 عاما ، إنه كان يعمل صنايعى ولكنه مر بمشاكل أسرية منذ سنوات ومن وقتها يعيش داخل المقابر ويعمل حارسا لها بدون مقابل ، ويقوم بإطعام العديد القطط والكلاب .

ويشير إلى أنه يعشق القطط والكلاب،مضيفا قائلا: بينامو جنبى فى المقابر وبيحرسونونى وأنا نائم وعمر ماخفت من المقابر نهائيا لاننى بعتبرها بيتى ، مرددا عبارات الكلاب والقطط دول حياتى وأقوم يوميا بتوفير الطعام لهم ، وأربى الكلاب والقطط الكبار وأبنائهم وأحرص على توفير لهم الطعام حتى لو أنا ما إكلتش بس هما يأكلون عندى بالدنيا . 

وطالب عبد اللاه المسؤولين بتوفير معاش له لكى يستطيع العيش منه .

 


مواطن يربى قطط وكلاب

قطط وكلاب في المقابر

المنوفيه

اليوم السابع بلس

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"لا تخافوا ولكن احذروا".. بيطريون يكشفون: 30% من مُربى الكلاب والقطط ألقوها فى الشارع بسبب "كورونا".. أستاذ ميكروبيولوجى: الحيوانات قد تُصاب بالفيروس لكن لا تنقله للإنسان.. والتعامل بحذر هو الحل

الأحد، 05 أبريل 2020 08:30 م

صور.. تيريزا وباربرا بريطانيتان تربيان الكلاب والقطط الضالة بالأقصر.. يرعيان 51 قطة وكلبين يكلفهن 3000 جنيه شهريا بين شراء المأكولات الجافة واللحوم والأسماك.. والقصة بدأت بقطة دخلت منزلهن للبحث عن الطعام

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:00 م

10 صور لن يفهمها إلا مربو الكلاب والقطط

الجمعة، 27 يناير 2017 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة