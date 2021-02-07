ظريف: زيارة المبعوث الأممى لليمن إلى طهران غير مرتبطة بالموقف الأمريكى بشأن صنعاء

كتب أحمد عرفة

قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن زيارة المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث إلى طهران غير مرتبطة بالموقف الأمريكي الجديد بشأن أزمة اليمن، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكر التليفزيون الإيراني اليوم الأحد، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يزور إيران حاليا للمرة الأولى لبحث الأزمة في اليمن.

وقال التليفزيون الإيراني "وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث إلى طهران في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين إيرانيين آخرين".