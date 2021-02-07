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طهران: أمريكا لا يمكنها التوصل للاتفاقية مع إيران أفضل من "الاتفاق النووى"

الأحد، 07 فبراير 2021 10:19 م
طهران: أمريكا لا يمكنها التوصل للاتفاقية مع إيران أفضل من "الاتفاق النووى" محمد جواد ظريف
كتب أحمد عرفة

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أكد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أنه لا يمكنها الحصول على اتفاق مع إيران أفضل من الاتفاق النووي، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الساعة لم يستطع اتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي ولم يحدد سياسته بشأنه، موضحا أنه إذا لم ترفع العقوبات عن بلادنا فسننفذ قانون البرلمان بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: نرغب فى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى وتوسيع علاقاتنا مع الدول الأوروبية.

وأوضح محمد جواد ظريف، أن إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي وعلى واشنطن والدول الأوروبية العودة إليه، متابعا: يبدو أن واشنطن اتخذت مسارا منطقيا بشأن الأزمة اليمنية وعلينا أن نشاهد نتائج موقفها بشكل عملي.

وفى وقت سابق أكد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لم تشترط تعويضا لإحياء الاتفاق النووي، وفقا لخبر  عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن 21 فبراير آخر موعد لالتزامنا بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووى.

وتابع محمد جواد ظريف: وقف التزامنا بالبروتوكول الإضافي لا يعني نهاية الاتفاق النووي، معتبرا أن إيران مستعدة للتراجع عن انتهاكات الاتفاق النووي.


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