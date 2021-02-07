اليوم السابع
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طرق دمياط تسحب عينات من الرصف لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.. صور

الأحد، 07 فبراير 2021 03:22 م
طرق دمياط تسحب عينات من الرصف لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.. صور سحب عينات من الرصف
دمياط معتز الشربينى

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نفذت مديرية الطرق بقيادة المهندس طارق بدوى مدير عام الطرق بدمياط بالتنسيق  مع هيئة الرقابة الإدارية فرع دمياط بالتنسيق حملة موسعة بالمراكز والمدن لسحب عينات من الرصف والوقوف على مدى صلاحية الطرق والشوارع في مدن وقري المحافظة التي تم رصفها بالاسفلت أو البلاطات الخرسانية وذلك باستخدام  جهاز" core cuter" حيث تم سحب عينات أسطوانة من الأعمال المنفذة لمعرفة مدى مطابقتها وتم أخذ عينات من الخلطة الخرسانية لتحليلها فى المعامل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات المعملية.

من ناحية أخرى تستعد مديرية الطرق بدمياط لتنفيذ مبادرة حياة كريمة بشوارع وطرق مركز كفر سعد بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد لتنفيذ أعمال الرصف الاسفلت والبلاطات الخرسانية بالشوارع.

 

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