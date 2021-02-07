صور.. تأهيل ترع وتسليك خطوط صرف ورفع ناتج الشتاء بكفر الشيخ

كفر الشيخ_ محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات مكثفة على المشروعات الخدمية ،والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين،تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

فأشرَف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال التجميل بمداخل ومخارج قرية قونه، بالإضافة الى متابعة أعمال تسليك خطوط الصرف الصحى ورفع ناتج الشتاء بالقرية.

وأشرَفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال تأهيل وتبطين ترعة جريدة المتفرعة من ترعة شابه، ضمن الخطة الاستثمارية للري، بطول ٦.٥ كيلو، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، استكمال أعمال إعادة تأهيل ترعة راغب، ضمن المشروع الرئاسى للحفاظ على مياه الرى والحد من الفاقد، بالإضافة الى متابعة تدبيش طريق نمرة 6 ترعة الكفر الشرقى ضمن الأعمال الجارية بإعادة رصف وتدبيش جسر ترعة الكفر الشرقى لعدم انهيار طبان الطريق والحفاظ على الطرق، فضلاً عن متابعة صب الأساسات المسلحة للوحدة الصحية بقرية غرب تيره، مشدداً بالالتزام بالمواصفات الإنشائية والهندسية، كما تم متابعة أعمال اصلاح خط مياه الشرب بقرية 4 الطرفاية، وكذا العمل على رفع كفاءة عداية المياه المارة بترعة الشبورة .

وأشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على استمرار أعمال سحب تراكمات المياه بالأماكن المنخفضة والتى تتعرض لتجمعات مياه الأمطار بالمدينة، بالإضافة الى أعمال الردم والتجريف والتسوية، لتسهيل الحركة للمواطنين، مشدداً باتخاذ كافة الإجراءات الجادة التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وتابع المهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والخدمية، وكذا بالطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات ومواقف السيارات، مشدداً باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الى متابعة أعمال رفع الرسومات الهندسية لمناسيب خطوط الإمداد لشبكات الطرد والانحدار بالصرف الصحى لقريتى الشيخ مبارك والشهابية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مشدداً على الانتهاء من الاعمال طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

كما تابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال التطوير بالمدينة، وذلك بعد توسعة الطريق من "الجانبين" بمنطقتى الزهراء والسلام، مكلفاً بمراعاة مقاييس الحجم والارتفاع للنموذج، وذلك لتحسين المظهر الحضارى والجمالى للمصيف، مشدداً بسرعة الانتهاء من الأعمال والاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وصيف 2021.

وأشرَف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على استمرار أعمال رفع نواتج مياه الأمطار بقرية ابشان، وذلك اثر عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالى تولى اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية فى التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.