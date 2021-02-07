سكرتير مساعد أسيوط يترأس لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بالبدارى..

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف أعمال التقييم الفنى والتثمين لأراضى أملاك الدولة ومراجعة تسعيرها تمهيداً لتحرير عقود للمتقدمين بأوراقهم لتقنين وضع اليد للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين.

وأوضح أننا نعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وقال محافظ أسيوط إن المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة قد ترأس لجنة المعاينات لبعض الحالات للأراضى وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها بمركز البدارى ضمن جولاته المستمرة والدورية لمتابعة العمل فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة يرافقه خلالها محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى وبمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز البدارى وعضوية متخصصين ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة مشيراً إلى تكثيف العمل لتحرير مزيد من العقود لتقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة والمتقدمين بأوراقهم لهذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات الحكومة وتعليمات الدولة فى فرض سيادة القانون.