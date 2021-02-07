سفير الصين بالقاهرة: نعمل على توفير اللقاحات لـ50 دولة نامية بتكلفة عادلة

كتبت رباب فتحى

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن عدد السكان فى الصين كبير ورغم الضغوط لتوفير اللقاحات وتفشى الفيروس فى الداخل الصينى، إلا أن الصين تعمل على تقديم الدعم والمساندة للمجتمع الدولى بقدر الإمكان وتحرص الصين على تعزيز التعاون مع الدول بطرق مختلفة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى صباح اليوم، أن التكاتف والتضامن بين الصين ومصر سجل صفحة مشرقة في تاريخ الصداقة بين البلدين، مشيرا إلى مكالمة هاتفية بين رئيسى الصين ومصر فى بداية الوباء للدعم والتضامن والتعاون، وفى يونيو، أجرى كل من وزيرى الخارجية المصرية والصينى مكالمة مماثلة.

وفى مجال اللقاحات، في 28 سبتمبر 2020، شاركت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح الصينى، وتم إثبات فعالية اللقاح الصينى.

وأضاف أنه في 10 ديسمبر، وصلت أول دفعة من اللقاح الصينى إلى مصر من دولة الإمارات، لتكون مصر أول دولة إفريقية تحصل على اللقاح الصينى، وفى 31 ديسمبر، وقع السفير الصينى مع محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، خطاب للتعاون لتوفير لقاحات كورونا وبناء منصة لنقل وتبادل الخبرات.

وفى 25 يناير تم تعزيز التعاون في مجال اللقاحات، وكانت مصر أول دولة إفريقية تقوم بحملة تطعيم للطواقم الطبية.

وأعرب السفير الصينى، عن ثقته في أن عمق هذه العلاقة بين مصر والصين سيستمر وسيؤتى ثماره بشكل إيجابى في المعركة ضد كورونا.

وأضاف حول التعاون الصينى دوليا في مجال اللقاحات، أن الصين تريد تمكين الدول النامية من الوصول إلى اللقاحات تكلفة يمكن تحمل نفقتها، مؤكدا أن بكين ستوفر لقاحات إلى 50 دولة نامية.

وأوضح أن الصين انضمت إلى مبادرة كوفاكس لدعم التعاون الدولى، مشيرا إلى استجابة بكين لمبادرة مدير الصحة العالمية، لتقديم 10 ملايين جرعة من اللقاحات الصينية لمبادرة كوفاكس لتلبية احتياجات الدول النامية ، وهذا يمثل خطوة للتوصيل العادل للقاحات ودعم الجهود الدولية لتوفير اللقاحات.

وأوضح أن شركة سينوفارم وسينوفاك صدرا اللقاحات إلى الإمارات والمغرب واندونيسيا والبرازيل وتشيلى وغيرها من الدول التي شاركت في التجارب السريرية، ويدعم الجانب الصينى قيام الشركات الصينية بتصدير اللقاحات إلى الدول التي تكون في حاجة ملحة لها.

وأشار إلى، أن الجانب الصينى سيواصل تقديم اللقاحات إلى الدول المعنية خاصة الدول النامية في حدود قدرتها، مؤكدا أن بكين تضع سلامة اللقاحات في المقام الأول، حيث تلتزم الشركات بالقواعد العلمية لذا اللقاحات الصينية آمنة وفعالة.

واعتبر، أن المجتمع الدولى عليه التعاون وعدم التنافس في مجال اللقاحات لجعلها منفعة عامة عالمية، يمكن للجميع الاستفادة منها بتكلفة عادلة وميسورة لهزيمة الفيروس.