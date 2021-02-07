رى أسوان: صيانة البوابات والمحطات خلال السدة الشتوية

أسوان - صلاح المسن

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف على، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان، أن السدة الشتوية بمصر العليا بدأت فى 15 يناير وامتدت حتى 3 فبراير الجارى، وذلك بالتنسيق مع أجهزة محافظة أسوان بهدف إجراء اعمال الصيانه الدوريه السنويه للترع الرئيسيه الحامله للمياه والتى تستمر فيها المياه طوال العام.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأعمال تشمل صيانة بوابات أفمام الترع والقناطر والحجوزات و نظافة وإظهار رخامات قراءة مناسيب المياه و تجريف وتطهير الأحواض والطرد لمحطات الرفع وصيانة وتطهير ورفع الترسيبات والاطماءات من السحارات والتغطيات و تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع وأعمال التجريف والتطهيرات المطلوبة للترع الرئيسية.