اليوم السابع
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خالد صلاح
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"رمال الصحراء" تلون سماء فرنسا بالأصفر.. وجبال الألب بالبنى

الأحد، 07 فبراير 2021 12:17 م
"رمال الصحراء" تلون سماء فرنسا بالأصفر.. وجبال الألب بالبنى رياح شديدة ـ صورة أرشيفية
باريس (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الفرنسية أن رياحا قوية أقبلت من الجنوب حاملة من الصحراء الكبرى رمالا تسببت في تغطية الغلاف الجوي باللون الأصفر على معظم مناطق جنوب وشرق فرنسا، وكذلك الغلاف الجوي للدول المجاورة وهما سويسرا وإسبانيا.


وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا - وفقا لشبكة (يورونيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن نظام الضغط المنخفض في شبه الجزيرة الأيبيرية ينظم تدفقا جنوبيا قويا يجلب الرمال من الصحراء إلى فرنسا ووجود الرمال في الغلاف الجوي أعطى لونا أصفر برتقاليا للسماء في جنوب شرق ووسط شرق البلاد هذا الصباح.
ونشر العديد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية صوراً من مناطق مختلفة من تولوز إلى ستراسبورج عبر ليون أو جرونوبل، تظهر مناظر طبيعية أو آثارا ملونة بالبرتقالي أو الأصفر.. كما حطت الرمال على طبقات الثلوج السميكة في جبال الألب والبريرنى ولونتها باللون البني.


وأضافت الشبكة أن أصل هذه العاصفة الرملية، منخفض قبالة المغرب رفع الغبار الذي حملته الرياح بعد ذلك
من جانبه، أوضح فريديريك ناثان خبير الأرصاد الجوية في فرنسا أن ارتفاع جزيئات الرمل من الصحراء ظاهرة تحدث بانتظام إلى حد ما، بشرط وجود نظام رياح جنوبية مستدامة إلى حد ما، خاصة في الخريف أو الشتاء.


وبحسب مركز المراقبة الإسباني، فإن هذه الظاهرة الأخيرة التي اجتاحت شرق إسبانيا وجنوب وشرق فرنسا، ستتحرك الجزيئات، اليوم باتجاه وسط القارة الأوروبية حيث من المنتظر أن يشمل مسارها كلا من إيطاليا أو سويسرا وجزءا كبيرا من ألمانيا أو النمسا وحتى جمهورية التشيك قبل أن تفقد شدتها تدريجيا.


فرنسا

رمال الصحراء

جبال الالب

رياح تضرب فرنسا

السلطات الفرنسيه

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