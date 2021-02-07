رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى ونائبته يحلفان اليمين لتولى منصبهما بالفيديو كونفرانس

كتبت - هند المغربي

شهدت اليوم اجتماعات القمة الافتراضية لرؤساء الدول الأفريقية في دورتها العادية 34 مراسم تنصيب موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومونيك نسانزابجانوا نائبة رئيس المفوضية لتولى مهام منصبهما لولاية مدتها أربعة سنوات وذلك بحلف اليمين عبر الفيديو كونفرانس لأول مره في حضور رؤساء الدول الأفريقية، وفقا للسفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانونى للإتحاد الأفريقى.





رئيس الإتحاد الأفريقي فليكس تشيسكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وجه الشكر للسفيرة نميرة نجم وطاقم أعضاء مكتب المستشار القانوني للإتحاد علي جهودها ونجاحهم في إعداد و تنظيم إنتخابات الإتحاد الأفريقي إفتراضيا عن بعد لأول مرة في تاريخ المنظمة، وعن الانتخابات الافتراضية لاقتراع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة والتي أجريت مساء أمس عن بعد أونلاين لأول مرة في تاريخ المنظمة علي مناصب مفوضي الإتحاد الأفريقى.

ومن جانبه قال محمد خليل بخاري المحام بمكتب المستشار القانوني للإتحاد، إن مرشح نيجيريا هو المرشح الوحيد الذي حاز بإجماع الدول القارة والعلامة الكاملة حيث حصلت مرشحة مصر أماني أبو زيد على منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بـ50 صوتا، وحصل مرشح زامبيا إلبرت موتشانجا علي منصب مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين بـ44 صوتا وفاز بمنصب مفوض السياسة والسلم والأمن بـ55 صوتا هي كل أصوات دول القارة ، وحصلت مرشحة أنجولا جوزيفا ليونيل علي منصب مفوض الزراعة والتنمية والاقتصاد الأزرق والبيئة والإقتصاد الأخضر علي 51 صوتا وهي المفوضة السابقة في هذا المنصب