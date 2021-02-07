اليوم السابع
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رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: شعار الاتحاد لعام 2021 مهم ويسير مع الإصلاح المؤسسى

الأحد، 07 فبراير 2021 05:00 ص
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: شعار الاتحاد لعام 2021 مهم ويسير مع الإصلاح المؤسسى الاتحاد الافريقى
كتب أحمد علوى

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قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، أمس السبت، بأن شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2021 "الفنون والثقافة والتراث: أداة لبناء إفريقيا التي نريدها".
وأضاف محمد خلال المؤتمر الأربعة وثلاثون للقمة الأفريقية المنعقد في أديس أبابا -وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإثيوبية "إينا" عبر موقعها الإلكتروني- إن ذلك الشعار مهم ويسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح المؤسسي للاتحاد.
 
ووصل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو إلى أديس أبابا أمس الجمعة لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لمدة عام واحد من نظيره سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا.
 
 

الاتحاد الافريقى

القمة الافريقية

افريقيا

موسى فقى محمد

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