رئيس جبهة الإنقاذ العراقية: إجراء الانتخابات دون معايير وضمانة دولية يفقدها هدفها

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قال رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية أسامة النجيفي، إن أمل الشعب العراقي يكمن في الإصلاح والتغيير عبر انتخابات حرة نزيهة، وهذا الهدف يتطلب مجموعة مقومات منها إبعاد الميليشيات والحشود وأي مظاهر مسلحة من المدن والتجمعات السكانية وحصر الأمن بالأجهزة الأمنية، والعمل على تحقيق رقابة وإشراف دوليين عبر توسيع التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي".

جاء ذلك - وفقا لبيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم /الأحد/ - خلال لقاء رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، حيث ناقشا الوضع السياسي في العراق والمنطقة والاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وأضاف أن إجراء الانتخابات دون معايير عالية وضمانة دولية، سيكون تجاوزا على إرادة الشعب الحرة ما يفقد الانتخابات هدفها السامي، مشددا على ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية حصرا لمنع التزوير أو استخدام البطاقات الإلكترونية بطريقة غير مشروعة.

من جانبه، أكد تولر مشاطرته النجيفي وجهات النظر المطروحة، مشيرا إلى العمل عن كثب مع الحكومة العراقية ومجلس الأمن لتحقيق هذه الغايات.

وأكد دعم الولايات المتحدة ومساندتها العراق ليكون حرا قويا ذا مقبولية دولية بنظام يستجيب لإرادة شعبه وتوقه للحرية والتقدم.