رئيس جامعة القناة يقرر إلغاء نظام الراحات وانتظام العاملين استعدادا للامتحانات

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أنه نظرا لاستعداد الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 تقرر انتظام العاملين بجميع فئاتهم فى الحضور اليومى بداية من الأحد 14 فبراير 2021 "إلغاء نظام الراحات".

وشدد الدكتور أحمد زكى، على التزام العاملين ومعاونى أعضاء هيئة التدريس المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة وعدم التخلف تحت أى ظروف للحضور إلى أماكن الملاحظة والمراقبة المكلفين بها.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بمتابعة استعداد الكليات لعقد الإمتحانات بتجهيز قاعات الإمتحانات بكافة الإجراءات الإحترازية من التنظيف والتطهير والتعقيم، اجراءات التباعد بين الطلاب، تصميم تخطيط لتوزيع الطلاب ونشره على مواقع الكليات، تنظيم الموارد البشرية المشاركة فى أعمال الإمتحانات.

وكلف رئيس الجامعة، وكلاء الكليات كل فيما يخصه بمتابعة العملية الامتحانية من خلال التأكد من جاهزية أوراق الأسئلة لكافة المقررات، التأكد من توافر اوراق التصحيح الإلكتروني، متابعة إعلان الجداول إلامتحانية على المواقع الإلكترونية مع نشر دليل الإجراءات الصادر عن قطاع التعليم والطلاب والمعتمد من مجلس الجامعة بتاريخ 27يناير الماضى والتأكيد على الإلتزام بما جاء فيه.