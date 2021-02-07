اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 05:00 م
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رئيس الوزراء الجزائرى يبحث مع السفير الإسبانى التعاون المشترك

الأحد، 07 فبراير 2021 04:24 م
رئيس الوزراء الجزائرى يبحث مع السفير الإسبانى التعاون المشترك رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد
أ ش أ

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بحث عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم الأحد مع فرناندو موران كالفو سوتيلو، سفير إسبانيا لدى الجزائر، التعاون المشترك بين الجانبين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم فإن اللقاء الذي عقد بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وانعقاد الدورة الثامنة للجنة الجزائرية-الإسبانية رفيعة المستوى.


الجزائر

عبد العزيز جراد

إسبانيا

الجزائر وإسبانيا

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