اليوم السابع
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خامنئى: طهران لن تتراجع عن خطواتها النووية إلا بعد رفع أمريكا العقوبات أولا

الأحد، 07 فبراير 2021 11:19 ص
خامنئى: طهران لن تتراجع عن خطواتها النووية إلا بعد رفع أمريكا العقوبات أولا آية الله علي خامنئي
رويترز

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قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة يجب أن ترفع جميع العقوبات إذا كانت تريد من طهران العدول عن خطواتها النووية.

وقال خامنئي على تويتر "إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وليس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث... إذا كانوا يريدون من إيران العودة لالتزاماتها فيجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات أولا".

وكان قد أكد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانى، أن بلاده لن تتفاوض مع واشنطن قبل عودتها للاتفاق النووى. 

وكان وزير الخارجية الإيرانى، قد طالب مؤخرا بوساطة أوروبية لتنسيق خطوات عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي، وفى وقت سابق قال محمد جواد ظريف، إن طهران أوفت بجميع التزاماتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

 
 

 


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