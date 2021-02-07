خامنئى: طهران لن تتراجع عن خطواتها النووية إلا بعد رفع أمريكا العقوبات أولا

رويترز

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة يجب أن ترفع جميع العقوبات إذا كانت تريد من طهران العدول عن خطواتها النووية.

وقال خامنئي على تويتر "إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وليس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث... إذا كانوا يريدون من إيران العودة لالتزاماتها فيجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات أولا".