اليوم السابع
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حى غرب الاسكندرية: نقل أسر العقار المائل لمنطقة "3 مارس" وبدء الإزالة غدا

الأحد، 07 فبراير 2021 01:18 ص
حى غرب الاسكندرية: نقل أسر العقار المائل لمنطقة "3 مارس" وبدء الإزالة غدا
الإسكندرية جاكلين منير

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قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب، أنه سيتم البدء في إزالة عقار كرموز المائل غدا، وذلك بعد إخلاء السكان من المنطقة وإيداعهم 3 مدارس مجهزة لاحتوائهم بشكل مؤقت، وذلك عقب تصريحات الرئيس السيسى على قناة إم بى سى مصر مع الإعلامى عمرو أديب .

 وأكدت رئيس حى غرب الإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إخلاء العقارات المجاورة لمسافة 30 متر، حيث أن الميل بلغ 50 سم بما يمثل خطورة على السكان و العقارات المجاورة.

وأوضحت أن هناك بعض العقارات المائلة بنفس الشارع و لكن حالتها مستقرة، وجارى معاينة تلك العقارات من لجنة متخصصة تم تشكيلها من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد إنتقل الى  موقع العقار المائل الكائن في 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب، لمتابعة تباعات الموقف علي أرض الواقع، مؤكدا علي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأوضح المحافظ، أن العقار مخالف تم بناءه بدون رخصة منذ 2009 وصادر له قرار إزالة حتي سطح الأرض، وهو مأهول بالسكان يقطن به 8 أسرة ومكون من دور أرضي و9 أدوار علوية.

وأكد المحافظ، أنه عقب حدوث الميل بالعقار تم الإخلاء الفوري له، وكذلك تم إخلاء عدد 5عقارات بمحيط العقار.

العقار-المائل
العقار المائل

 

اللواء-محمد-الشريف
اللواء محمد الشريف

 

محافظ-الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

 

معاينة-العقار_1
معاينة العقار

 

موقع-العقار-بكرموز
موقع العقار بكرموز

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