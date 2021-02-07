توقيع بروتوكول لتوصيل الكهرباء لمساكن التعاونيات بالمنصورة بـ 11 مليون جنيه

الدقهليه شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مراسم توقيع بروتوكول لتوصيل الكهرباء لأبراج التعاونيات السكنية " كمبوند الياسمين" بمدينة المنصورة باجمالى 968 وحدة سكنية، والتى ظل العمل بها متوقفا لمدة تزيد على العشرين عاما.

وفى مبادرة من محافظ الدقهلية قدمت المحافظة دعما ماليا قدرة 11 مليون جنيه من الصناديق الخاصة بالمحافظة، وهو قيمة المقايسة المطلوبة لتوصيل الكهرباء لهذه الوحدات السكنية وذلك للعمل على انهاء مشكلة تلك الابراج وسرعة تسليمها للحاجزين لها من قبل الهيئة العامة للتعاونيات التابعة لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال محافظ الدقهلية انه منذ أول يوم عمل له فى نوفمبر 2019 محافظا للدقهلية وحتى الان وهو يعمل بكل الجهد بالتعاون مع كافة الاجهزة لانهاء هذه المشكلة منذ ان تم عرضها مشيرا إلى أن توقيع بروتوكول اليوم مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ينهى معاناة الحاجزين لهذه الابراج وبالطبع يساهم فى اقتراب موعد تسليمها لهم من قبل هيئة التعاونيات، واكد محافظ الدقهلية اننا جميعا هنا فى الدقهلية كأجهزة تنفيذية على كافة المستويات وبجميع القطاعات نعمل من اجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين حل مشكلاتهم تحقيقا لرضا المواطنين تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

ووقع البروتوكول عن محافظة الدقهلية اللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وعن شركة شمال الدلتا لتوزيع كهرباء، المهندس عبد الناصر عبد الفتاح على.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء بشأن ضرورة العمل المتواصل بالتنسيق فيما بين كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لانهاء مشكلات المواطنين، ففى محافظة الدقهلية.