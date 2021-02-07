تفاصيل بدء تنفذ أعمال تأهيل وتبطين الترع خلال فترة السدة الشتوية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تقوم وزارة الموارد المائية والرى بالصيانة اللازمة للمحولات ولوحات الكهرباء المتوسط والمنخفض أثناء السدة الشتوية ويتم متابعة الأعمال على المحطات للوقوف على الحالة الفنية للوحدات والتشغيل والصيانة وأعمال التطهير أثناء فترة السدة الشتوية بمصارف المحطات، ومتابعة جميع الأعمال بالمحطات.

يشار إلى أن السدة الشتوية هو إجراء سنوى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى، منذ إنشاء السد العالى، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والرى بحبس المياه عن المجارى المائية خلال فترة معينة لإجراء الصيانة الدورية لشبكات الرى والصرف.

في نفس السياق بدأت أعمال السدة الشتوية بدائرة الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان وتم تنفيذ العديد من الأعمال خلال فترة السدة الشتوية وتشمل كافة ذمام هندسيات الرى بمحافظة أسوان.

والجهود تشمل صيانة المجاري المائية، وإزالة الحشائش بكافة أنواعها ميكانيكياً من مجارى الرى والصرف، وتنفيذ أعمال التطهير داخل السحارات وكبارى المواسير والتغطيات والبرابخ، وتشمل الأعمال خلال فترة السدة الشتوية إعادة تأهيل الترع الرئيسية.

وأعمال نظافه وإظهار رخامات قراءة المناسيب، بذمام هندسات الموارد المائية والري بأنحاء محافظة أسوان.

من جهته أكد المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان لـ "اليوم السابع" أن السدة الشتوية بمصر العليا بدأت فى الـ 15 من شهر يناير وامتدت حتى 3 من شهر فبراير الجاري. وذلك بالتنسيق مع اجهزه محافظه أسوان بهدف إجراء اعمال الصيانة الدورية السنوية للترع الرئيسية الحاملة للمياه والتي تستمر فيها المياه طوال العام.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، أن اعمال الصيانة الدورية السنوية تشمل صيانة بوابات افمام الترع والقناطر والحجوزات ونظافة وإظهار رخامات قراءه مناسيب المياه وتجريف وتطهير احواض المص والطرد لمحطات الرفع و صيانة وتطهير ورفع الترسيبات والاطماءات من السحارات والتغطيات وتنفيذ اعمال تأهيل وتبطين الترع و كذلك اعمال التجريف والتطهيريات المطلوبة للترع الرئيسية بمحافظة اسوان.