اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الغربية تبدأ مقابلات المرشحين للعمل رؤساء لجان ومراقبين

الأحد، 07 فبراير 2021 04:45 م
تعليم الغربية تبدأ مقابلات المرشحين للعمل رؤساء لجان ومراقبين لجان المقابلات الشخصية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجان المقابلات الشخصية  للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مركز توزيع الأسئلة لامتحان شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2020 / 2021، بحضور محسن الصباح، مسئول الإدارة العامة للامتحانات ، وبسيوني محمد بسيوني، رئيس لجنة الإدارة قطاع الإسكندرية، ومحمد عزت، مسئول الشئون القانونية بالوزارة، وأسامة الشاعر، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

ووزعت مديرية التربية والتعليم  مواعيد  عقد المقابلات على مدار 5 أيام، على أن تبدأ اليوم وتنتهي يوم الخميس القادم، وفقا لجدول المقابلات المعلن لدى جميع الإدارات، بحيث يتم عقد المقابلات بمعدل إدارتين يوميا.

 

 

 

 


محافظة الغربية

وكيل تعليم الغربية

مراقبين اللجان

رؤوساء لجان الامتحانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة