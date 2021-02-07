تشييع جثامين حادث الكريمات الأليم بديرمواس إلى مثواهم الأخير.. لايف

المنيا - حسن عبد الغفار

شيع أهالى مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، جثامين ضحايا حادث الكريمات والذى أسفر عن مصرع 11 شخصا ، بيهم عروسان لم يمض على زواجهما 24 ساعة، وذلك فى مسقط رأسهم بقرية محرم بنى سالف وتانوف واسمو العروس .

تلقى قسم شرطة المنيا ، إخطارا ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الكريمات .

وانتقل قوات الأمن لمكان الحادث وتبين مصرع 11 شخصا بينهم عريس وعروسة تدعى شروق وجميعهم مقيمون بمركز ديرمواس ، بينهم عروسان لم يمضى على زواجهما 24 ساعة ، وهما " شروق محمود عبد اللطيف " 24 سنه ، وزوجها محسن علوان أحمد وشقيقه احمد .

وقد اتشحت قرية محرم بنى سالم بالسواد حزنا على فقدان 8 أشخاص فى الحادث جميعهم أقارب.

وقال أهالى القرية أن العروسان كان فى طريقهما إلى القاهرة بعد إتمام حفل الزفاف فى اليوم السابق على الحادث ، حيث يعمل العريس بالقاهرة وكان قد استعد بتجهيز شقته فى العاشر .

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة ، وتم نقل الجثث لمستشفى المنيا العام وتحت تصرف التيابة ، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور ،اخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.