تحصين 7277 رأس ماشية ضمن الحملة القومية لمقاومة الحمى القلاعية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى، فقد بدأت أمس أعمال حملة لتحصين رؤوس الماشية بنطاق محافظة الدقهلية، موضحا أن أعمال اليوم الأول للحملة أسفرت عن تحصين 7277 رأس ماشية بنطاق المحافظة، وذلك ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه لا توجد حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى التصدع اليوم، وأن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

ومن جهته أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ستستمر على مدى شهر كامل، مضيفا أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وقال إن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى بما يؤدى إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والتى يعانى المواطنون من ارتفاعها وكذلك أكد محافظ الدقهلية على ضرورة توعية المربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها اهدار لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها .