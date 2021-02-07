المملكة المتحدة تسجل نحو 16 ألف إصابة و373 حالة وفاة بكورونا

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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم /الأحد/، تسجيل 373 حالة وفاة و15 ألفا و845 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن بيانات الحكومة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في بريطانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 112 ألفا و465 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة على مدى نفس الفترة 3 ملايين و945 ألفا و680 إصابة.

وكشفت الحكومة البريطانية أن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كوورنا" في المملكة المتحدة، بلغ أكثر من 12 مليون شخص.

ووفقا لما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن بيانات الحكومة، فقد حصل 12 مليون و14 ألفاً و288 شخصاً على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 511 ألفا و447 شخص على الجرعتين اللازمتين للتحصين ضد الفيروس.