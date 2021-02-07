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المرصد السورى: تعزيزات للميليشيات الموالية لإيران إلى الحدود السورية العراقية

الأحد، 07 فبراير 2021 05:04 م
المرصد السورى: تعزيزات للميليشيات الموالية لإيران إلى الحدود السورية العراقية سوريا
كتب أحمد عرفة

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أكد المرصد السورى، أن هناك تعزيزات للميليشيات الموالية لإيران إلى الحدود السورية العراقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ميليشيات "قاسم سليمانى" تصل إلى البوكمال من حلب لتعزيز مواقعها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، مجلس الأمن مجددا بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ اجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الوزارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أوردته وكالة الأنباء السورية.

 

 


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