اليوم السابع
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الغربية تتلقى 149ألف و445 طلب تصالح بإجمالى 936 مليون جنيه

الأحد، 07 فبراير 2021 12:00 ص
الغربية تتلقى 149ألف و445 طلب تصالح بإجمالى 936 مليون جنيه محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 149ألف و445 طلب تصالح في مخالفات البناء، بإجمالي 936 مليون و31 ألف جنيه حتى يوم السبت 6 / 2 / 2021.

وأوضح دكتور رحمي، أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول 1902 طلب، ورفض 301 طلب، وجاري فحص 147242 طلب، مؤكداً أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات و 3 مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ، على أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 مارس القادم، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

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محافظ الغربية

محافظة الغربية

مخالفات البناء

التصالح فى مخالفات البناء

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