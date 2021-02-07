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"الشركاء السودانى" يتمسك بإعلان الحكومة غدا ويطلب من حمدوك تجاوز الوزارات الخلاف

الأحد، 07 فبراير 2021 07:32 م
"الشركاء السودانى" يتمسك بإعلان الحكومة غدا ويطلب من حمدوك تجاوز الوزارات الخلاف عبد الله حمدوك
كتب أحمد عرفة

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أكد مجلس الشركاء السودانى تمسكه بإعلان الحكومة السودانية غدا ويطلب من رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تجاوز الوزارات محل الخلاف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقبلها أكدت الجبهة الثورية السودانية، أن مجلس الشركاء السودانى يناقش مقترحات لإدارة الفترة الانتقالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضافت الجبهة الثورية السودانية أن الحكومة السودانية الجديدة ستعلن في موعدها غدا، متابعة: لا يوجد اتجاه لتأجيل إعلان الحكومة السودانية.

وفى وقت سابق أفاد مراسل قناة العربية الإخبارية، فى خبر عاجل بإعلان تأجيل الحكومة السودانية الجديدة للمرة الثانية.


السودان

مجلس الشركاء

عبدالله حمدوك

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