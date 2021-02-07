الرئيس الفرنسى يبدى استعداده لدعم الحكومة الليبية الجديدة

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لدعم الحكومة الليبية الجديدة.
نقلت إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الأحد عن الرئاسة الفرنسية، بأن الرئيس الفرنسي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع مع عبد الحميد دبيبة المنتخب رئيسًا للوزراء لفترة انتقالية، ورئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، هنأ كلًا منهما بانتخابه، مؤكدًا أن باريس تولي أهمية كبيرة للأزمة الليبية ولإيجاد حل لها.
وتابع بيان الرئاسة الفرنسية أن ماكرون "أعاد التذكير بما تتطلّع إليه فرنسا والمجتمع الدولي، في هذا الإطار، وأبدى استعداده لدعم عملهما".
و دخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة عقب انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل لإنهاء عقد من الفوضى.
الرئيس الفرنسى يبدى استعداده لدعم الحكومة الليبية الجديدةالأحد، 07 فبراير 2021 10:47 م
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
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أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لدعم الحكومة الليبية الجديدة.
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