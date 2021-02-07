اقبال كثيف على لجان التصويت بانتخابات المحامين فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

شهدت نقابة المحامين في محافظة المنيا، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد للمرحلة الأولى إقبالا شديدا من قبل المحامين على مقار الاقتراع تحت الإشراف القضائى الكامل لاختيار النقيب والأعضاء و مقعد الشباب حيث يتنافس فى هذه الانتخابات 59 مرشحا منهم 9 محامين على مقعد النقيب و8 محامين على مقعد الشباب و42 اخرين على مقاعد الأعضاء موزعين على 11 محكمة على مستوى محافظة المنيا.

وقال محمد الكسار عضو غرفة العمليات المخصصة لمتابعة الانتخابات على مستوى النقابة أن الانتخابات نزيهة وشفافة ولكل ناخب له الحق في التصويت على مقعد النقيب وعضو الشباب ومقاعد الاعضاء ال 11 .

وأشار الكسار إلى أن عدد من لهم حق التصويت على مستوى محافظة المنيا يقارب 9 الاف ناخب من أعضاء الجمعية العمومية لمحامين المنيا.

يذكر أن عملية الاقتراع تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات لإعلان النتائج على مقعد النقيب والشباب والأعضاء.