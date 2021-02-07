اقبال على انتخابات النقابة الفرعية للمحامين ببنى سويف.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

يشهد نادى المحامين بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، اقبالا من الناخبين فى انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بمحافظة بنى سويف، والتى يتنافس فيها 39 مرشحًا يمثلون كافة المحاكم الجنائية بالمحافظة، لإختيار 10 مرشحين بينهم نقيب و8 أعضاء يمثلون المحاكم الجزيئة الثمانية بالمراكز ومرشح آخر على مقعد الشباب.

وشهد محيط نقابة المحامين تواجد للمرشحين ومؤيديهم، بالإضافة إلى الناخبين فيما شهدت مقر النقابات فى المراكز المختلفة اقبال على التصويت.

ويتنافس على مقعد النقيب نبيل حميدة ، نقيب محامين بنى سويف الحالى عضو مجلس الشيوخ ، وطارق عبدالعظيم ، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة بنى سويف الإبتدائية .

ويتنافس على مقاعد العضوية الثمانية هم " محمد جاد الله ومحمد كمال وفرج إبراهيم عيد، يتنافسون على مقعد محكمة الواسطى الجزئية، و"عبدالمنعم عبدالوارث واحمد صفوت الشريف واحمد العيسوى ومحمد على سلومة" يتنافسون على مقعد محكمة ناصر الجزئية" .

وعلى مقعد محكمة بندر بنى سويف، يتنافس كلًا من " عرابى فاروق وجمال ربيع وواحمد الدهشورى وخالد فاروق، ويتنافس "احمد شعبان الجميل وعمرو بدر وخالد كمال طه" على مقعد محكمة مركز بنى سويف الجزئية " .

ويتنافس على مقعد محكمة مركز إهناسيا الجزيئة، كلًا من " ابراهيم شراقى وأنور عبدالفتاح وبهجت عزت ومحمد هريدي، فيما يتنافس "مختار مبروك ومحمد مظهر" على مقعد محكمة مركز سمسطا الجزئية ".

وعلى مقعد محكمة مركز ببا الجزيئة ، يتنافس كلًا من " مصطفى عمر عكاشة ومحمد فاروق جابر وحسن الصفطاوى وبطة بكرى إلياس، فيما يتنافس "عبدالقادر القسى وعلاء ابوحوام ومحمد فتحى وابراهيم البهدالى ومحمد طاهر ومحمد القرشي" على مقعد محكمة مركز الفشن الجزئية ".

ويتنافس على مقعد الشباب ، 7 مرشحين، هم " حسام الشافعى واحمد المصرى واحمد حسنى قمر وسعد خلف وايمن عبدالرازق وعمر السيناوى ومحمد الجمال" .



اقبال على الانتخابات فى بنى سويف



انتخابات نقابة المحامين ببنى سويف



انطلاق اعمال الإقتراع بنقابة المحامين ببنى سويف