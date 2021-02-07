اطلاق مبادرة بور فؤاد بلا تلوث للحفاظ على مكانتها التاريخية

بورسعيد - محمد فرج

قال اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة مدينة بلا تلوث جاءت للحفاظ على الشكل الحضارى لمدينة بورفؤاد، وطرازها الفرنسى ، مضيفا أن أغلب مبانيها على شكل فيلات متراصة وشوارعها التى تظللها الأشجار الكبيرة وميادينها الواسعة ومساجدها التراثية والمساحات الخضراء والمنتزهات العامة التى تقدر مساحتها 26210 م2 .

وأضاف عامر، أن بورفؤاد بها أكبر مساحة من المسطحات الخضراء على مستوى محافظة بورسعيد، ومتنزهات عامة على مساحة 26210 م2 ، فضلا عن موقعها الفريد الذى يقع على قارة آسيا وأفريقيا وبالتحديد على المدخل الشمالى لقناة السويس، مضيفا أطلقنا مبادرة مدينة بلا تلوث للحفاظ على كل ماهو جميل من حيث التراث والتاريخ ، ومن ثم تم تشكيل فريق عمل من الإدارة الهندسية وشئون وتحسين البيئة لتفعيل المبادرة التى بدأت بالفعل منذ أسبوعين وخاصة بعد تقسيم بورفؤاد إلى 7 قطاعات تتمثل فى ميدان مرفق المعديات وميدان الملك فؤاد وشارع الجمهورية ومنطقة الحرفيين ومنطقة الشعراوى وقسم أول وثان بورفؤاد والبنوك .

وأكد عامر، أن المبادرة نجحت بالفعل فى قطاع النظافة ، وتم تجميع 90 طن يوميا من القمامة ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة ، فضلا عن صيانة أعمدة الكهرباء وتطهير مناور الوحدات السكنية من الصرف الصحى بجانب مراجعة تراخيص المحلات والاشغالات والورش مع مراعاة التوعية الشاملة للمواطنين من خلال تفعيل المبادرة المستديمة التى جعلت من المواطن شريك أساسى لنجاح المبادرة بورفؤاد مدينة بلا تلوث .

ومن جهة أخرى أكد عامر أن مدينة بورفؤاد تشهد حاليا طفرة تطوير كل ماهو تراثى كميدان الملك فؤاد المواجه لمرفق معديات هيئة قناة السويس ، والذى يتم تطويره حالياً بتبرعات رجال الأعمال ناهيك عن تطوير حديقة المنتزة لمواكبة المشروعات التنموية شرق بورسعيد .