اليوم السابع
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استخراج 4661 بطاقة للخدمات المتكاملة لذوى الهمم من أبناء الدقهلية

الأحد، 07 فبراير 2021 05:02 م
استخراج 4661 بطاقة للخدمات المتكاملة لذوى الهمم من أبناء الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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انتهت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية بإشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة، من استخراج ومنح 4661 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم من أبناء محافظة الدقهلية، وذلك من خلال 11 مكتب تأهيل على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد بدأ العمل بمنظومة الخدمات المتكاملة واستخراج تلك البطاقات منذ مارس 2020 مشيرا إلى أنه تم استخراج البطاقات لعدد 15 إعاقة بسيطة، ولعدد 63 إعاقة متوسطة، ولعدد 1488 إعاقة شديدة، ولعدد 3095 إعاقة بالغة الشدة من أبناء محافظة الدقهلية، وذلك من خلال مكاتب التأهيل فى المنصورة وطلخا واجا والسنبلاوين وتمى الامديد وميت غمر ودكرنس ومنية النصر والمنزلة وشربين وبلقاس.

وقد أكد محافظ الدقهلية على متابعته الشخصية لأنشطة وخدمات التضامن الاجتماعي بنطاق المحافظة خاصة لجميع الفئات التى تستحق كل رعاية ومساندة مشيرا إلى أهمية مشاركة المجتمع المدنى والقادرين لتوفير كل ما يلزم هذه الفئات لتقديم أفضل الخدمات لهم.


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