إيطاليا تسجل 270 حالة وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد تسجيل 270 حالة وفاة و11 ألفاً و641 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن بيانات الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 91 ألفاً و273 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليونين و636 ألفاً و739 حالة، تعافت منها مليونين و118 ألفاً و441 حالة.