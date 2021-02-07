اليوم السابع
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إقبال كثيف على انتخابات نقابة المحامين بشمال سيناء.. صور

الأحد، 07 فبراير 2021 12:16 م
إقبال كثيف على انتخابات نقابة المحامين بشمال سيناء.. صور توافد المحامين بشمال سيناء للادلاء باصواتهم
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت انتخابات نقابة المحامين بشمال سيناء اليوم الأحد، اقبالا كثيفا من أعضاء النقابة لاختيار ممثليهم وسط أجواء اتسمت بالهدوء خلالها ، وانتشرت مجموعات تابعة لكل مرشح تدعو لانتخابه بمحيط النقابة بمقر نادى نقابة المحامين .

وأعلنت اللجنة المنظمة عدد المقيدين لهم حق الانتخاب 458 ويتنافس على مقعد نقيب المحامين 3 مرشحين هم أسامة حجاب وممدوح العيادى ومحمد العكاوى بالإضافة إلى 20 مرشح يستلزم انتخاب 7 مرشحين و3 مرشحين لمنصب الشباب يتم اختيار واحد فقط . 

ويتنافس 20 مرشح لمنصب العضوية لمحافطة شمال سيناء ، وهم إبراهيم محمد إبراهيم مصطفي ؛ أحمد جمعة عبد الرحمن، أحمد سالم سليمان ، أحمد فايد مسلم ، أحمد محمد البيومي ، أيمن محمد المتولي، تامر عبد الفتاح، حسنى محمد حسين، حمدى سالم خيرى، سالم سالمان فرحان، سعيد محمد سعيد، سليمان إبراهيم على، سميرة هجرس منصور، شربات محمد راغب، صابر صلاح الدين عبد السلام ، عصام الدين محمد خليل، محمد أحمد أحمد، محمد عبد الرحمن حمدان، محمد محمود علاء، محمود عبد المعطى رمضان .

ويتنافس على مقعد الشباب لشمال سيناء أشرف فاروز حسين، طاهر محمد محمود ، محمد جمال عطوة.

 

انتخابات المحامين بشمال سيناء
انتخابات المحامين بشمال سيناء
 
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين

توافد المحامين بشمال سيناء للادلاء باصواتهم

توافد المحامين بشمال سيناء للادلاء باصواتهم
 
لجان انتخابات المحامين بشمال سيناء
لجان انتخابات المحامين بشمال سيناء

 

 


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