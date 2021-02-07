اليوم السابع
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أبوظبي تغلق دور السينما وتخفض الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية والمنشآت السياحية

الأحد، 07 فبراير 2021 01:20 م
أبوظبي تغلق دور السينما وتخفض الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية والمنشآت السياحية الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى
محمد غنيم ووكالات

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اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية في إمارة أبوظبي، ابتداءً من 7 فبراير، تعزيزاً للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.
 
واعتمدت اللجنة تحديد الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية بنسبة 40%، والصالات الرياضية والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 50%، والمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية والشواطئ والحدائق العامة بنسبة 60%، وسعة مركبة الأجرة بنسبة 45% وسعة حافلة النقل بنسبة 75%.
كما اعتمدت اللجنة إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص فلا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية و20 شخصاً عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.
 
وأوصت اللجنة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.
 

الإمارات

كورونا

كوفيد 19

المنشآت السياحية

المراكز التجارية

السينما

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