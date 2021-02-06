اليوم السابع
Ads
السبت، 06 فبراير 2021 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بروتوكول

وصول 12 استاذ ومدرس من 4 جامعات لمستشفى العريش للكشف وإجراء العمليات مجانا

السبت، 06 فبراير 2021 03:56 م
وصول 12 استاذ ومدرس من 4 جامعات لمستشفى العريش للكشف وإجراء العمليات مجانا مستشفى العريش - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل مستشفى العريش العام، اليوم السبت، 12 استاذ ومدرس، ومدرس مساعد من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتقديم خدمة الكشف الطبى وإجراء العمليات الجراحية مجانا على أهالى العريش.

وأعلنت مستشفى العريش العام، أن الأطباء هم دفعة يتوالى وصولها أسبوعيا وفقا لبروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية، ومقرراً أن يتواصل تقديهم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين على المستشفى إبتداء من اليوم حتى نهاية الاسبوع  .

وأوضح البيان أن الأطباء هم  "الدكتورة هناء محمد عمر استاذ كبد وجهاز هضمى ، ودكتور محمد إسماعيل محمد مدرس جراحة ومخ أعصاب ، والدكتور رامى عزت عبد المحسن مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب ، ودكتور أحمد علاء الدين مدرس جراحة اوعية دموية ، ودكتور نزار محمد حسنى استاذ مساعد جراحة قلب وصدر، ودكتور أحمد محمد شفيق مدرس جراحة قلب وصدر ، ودكتور إبراهيم على إسماعيل مدرس جراحة عامة ، ودكتور أشرف عبد المنعم السيد مدرس جراحة عامة ، ودكتور عمر أحمد محمود مدرس مساعد جراحة عظام ، ودكتور محمد على العرابى مدرس تخدير، ودكتور محمد عباس حجازى استاذ جراحة تجميل ، ودكتور يوسف محمد نعيم استاذ أشعة " .

 

 


سيناء

اخبار مصر

مستشفى العريش العام

وصول اطباء لمستشفى العريش العام

الكشف واجراء عمليات جراحية

العريش

اخبار شمال سيناء

شمال سيناء

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة