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أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 3 أشخاص من بينهم شرطي في 3 انفجارات وقعت خلال أقل من ساعتين في العاصمة "كابول" صباح اليوم /السبت/، وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - أن الانفجار الأول وقع بمحل تجاري بالمنطقة الأولى التابعة للشرطة الأفغانية غربي العاصمة، فيما وقع الانفجار الثاني أثناء قيام قوات الشرطة والأشخاص المحيطين بمساعدة المتضررين من الانفجار الأول، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين من بينهم هندوسي أفغاني، وإصابة 5 أشخاص آخرين من بينهم مواطنان هندوسيان اثنان، مشيرة إلى أن الانفجار الثالث استهدف سيارة تابعة للشرطة في منطقة بشمال العاصمة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن.