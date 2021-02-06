ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجارات الثلاثة حتى الآن، إلا أن حركة "طالبان" الإرهابية عادة ما تستهدف الأفراد والمنشآت التابعة للشرطة والجيش والحكومة الأفغانية.
يذكر أن كابول تعاني من الهجمات المستهدفة المتزايدة بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين.