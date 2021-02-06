مشجع محلاوى يحتفل بخطوبته بتيشرت غزل المحلة بعد الفوز على الزمالك

الغربية مصطفى عادل

حرص أحد مشجعي نادي غزل المحلة بمحافظة الغربية، على رفع تيشرت غزل المحلة في حفل خطوبته احتفالا بفوز زعيم الفلاحين على نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد غزل المحلة.

ووسط الحفل رفع المشجع تيشرت زعيم الفلاحين تعبيرا عن فرحته بفوز الفريق على الزمالك، والتقط الصور التذكارية مع خطيبته حاملين للتيشرت.

وخسر فريق الزمالك من نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة، التى أقيمت على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك، عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 فى المركز الـ 10 في جدول الترتيب.

ويستعد فريق غزل المحلة، لملاقة وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، والتى يستضيفها ملعب السلام.

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