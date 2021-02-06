مدربة قيادة سيارات تعلم المتعافيات من كورونا "السواقة" مجانا

فى لافتة طيبة تُعبر عن مدى الإنسانية، أطلقت مدربة سواقة بالشرقية، مبادرة لتعليم السيدات المتعافيات من فيروس كورونا، قيادة السيارات مجانا، مع الخروج معهن للتنزه والترفيه بعد التجربة القاسية التى تعرضن لها.

وقالت جيهان شعلان أشهر مدربة قيادة سيارات للسيدات بمحافظة الشرقية، إن مبادرتها جاءت بعد شعورها بالحالة النفسية السيئة لمرضى كورونا وخاصة من السيدات، وأنها قررت تخفيف المعاناة عنهن بلافتة بسيطة منها، إعطائهن حصص قيادة مجانية.

وتابعت" اليوم السابع" إنها أعلنت من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، عن منحها حصص مجانية للتدريب على قيادة السيارات، للسيدات المتعافيات من فيروس كورونا، وكل حصة يتم اختيار 4 سيدات، وتدريبهم على القيادة مجانا، مع قضاء وقت ممتع معهم والتنزه، ولك بعد ما تعرضن له من ألم جسدى ومعنوى فى مواجهة الفيروس اللعين.

وأردفت: أن عدد من السيدات بالفعل لديهم علم بالقيادة، لكن حضرن للترفيه بعد التجربة القاسية التى تعرضن لها فى مواجهة الفيروس وفى نهاية اللقاء يتم منحهن هدايا تذكارية رمزية.