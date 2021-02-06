مدارس دمياط تستعد لاستقبال الفصل الدراسى الثانى بأعمال دهانات وتشجير.. صور

وأعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تكثيف المتابعة للتأكد من استعدادات المدارسى للفصل الدراسى الثانى.

وقال عادل عثمان، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تكليف مديري الإدارات التعليمية بمتابعة استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المدارس من حيث النظافة وتنفيذ الإجراءات، والتأكد من غلق الكنترولات بمعرفة لجنة الكنترول.

وكلف عادل عثمان، إدارت المتابعة بالديوان العام والإدارات التعليمية، وإدارة تنسيق المتابعة بالديوان العام بمتابعة استعدادات المدارس لفصل الدراسى الثانى، وإعداد تقرير بشأن جاهزية المدارس وحصر اية معوقات تسبب تعطيل العمل.

وأشار عادل عثمان، إلى أنه جار توجيه كافة التعليمات التى ترد إلى المدارس، بشأن امتحانات نصف العام الدراسى فور صورها للبدء فى تنفيذها.

وأكد عادل عثمان، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وجهت بتشكيل لجان متابعة للمرور على مبانى المدارس والمنشآت التعليمية ليلا، والتأكيد على غلق جميع المرافق والإنارة بها والتشديد على تواجد الحارس الليلى.

وقال عادل عثمان، إنه تمت إحالة عدد من الحراس الليليين بالمدارس للشئون القانونية بالمديرية، حيث شكلت إدارة الأمن بالمديرية بقيادة محمد ربيع وبالتنسيق مع الأمن المركزى بالوزارة فرق متابعة أمنية للمدارس بكافة الإدارات التعليمية للمرور على مبانى المدارس والمنشآت التعليمية ليلا، للتأكد من غلق جميع المرافق والإنارة بها والتشديد على تواجد الحارس الليلى وتلاحظ عدم وجود عدد من الحراس الليلين وبعض السلبيات فى بعض المدارس، وبدوره أصدر تعليماته لإحالتهم للشئون القانونية.

من ناحية أخرى، قال عادل عثمان، إن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أصدر قرار رقم 200 بتاريخ 7/12/2020 باعتماد 16 مؤسسة تعليمية لمدة خمس سنوات، وذلك فى إطار خطة الاعتماد لمديرية التربية والتعليم بدمياط للعام الدراسى 2019/2020 وبذلك تصبح المؤسسات المعتمدة من تلك الخطة 23 مؤسسة.

وأكد وكيل الوزارة، أن مدارس دمياط قادرة على مواصلة العطاء، وبذل المزيد من الجهود نحو الريادة والتميز تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفي الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها البلاد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المدارس الحاصلة على ضمان الجودة هى: روضتى عبد السلام عارف والشيخ شطا رقم 1 بادارة دمياط التعليمية، وروضتى مناع خليل والشهيد اسماعيل فهمي ومدرسة شهداء الناصرية الابتدائية بادارة فارسكور التعليمية وروضتى الصفوة الخاصة الباسل الخاصة بإدارة دمياط الجديدة.