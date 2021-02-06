مباحث السويس تضبط أخطر خطر يسرقون الأموال والسيارات.. فيديو

تمكنت مباحث قسم شرطة السويس، من ضبط أخطر مسجلين خطر يقومون بسرقة أموال المواطنين بعد خروجهم من البنوك، وهم من منطقة شبرا بالقاهرة، ينفذون جرائمهم بمحافظة السويس.

وكان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغا بقيام لصوص بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة ملاكي بعد كسر زجاجها، وأنهم نفذوا السرقة بعد قيام مالك السيارة بالخروج من أحد البنوك بمحافظة السويس.

بتشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد الفولي، تم اجراء تحريات واسعة، وجهود يوميا مكثفه، وتم التوصل أن المتهمين هم اثنين من المسجلين خطر، وقاموا بالقدوم من شبرا بالقاهرة إلي السويس لتنفيذ جرائم السرقة.

وقام فريق البحث بتحديد مكان المتهمين، ونجح ضباط مباحث قسم شرطة السويس الرائد أحمد الفولي والنقيب مصطفي الكبير و النقيب عمرو عادل و الملازم أحمد الحلواني، من ضبط المتهمين واستعادة الأموال المسروقة من السيارة.

واعترف المتهمين، أنهم قاموا برصد مالك السيارة، ثم قاموا بسرقة الأموال من داخل سيارته، وانهم استخدموا سيارة ملاكي بيضاء لتنفيذ عمليات السرقة.