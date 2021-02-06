اليوم السابع
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غلق 739 محل مخالف وتحرير 346 محضر متنوع خلال حملة تفتيشية بالمحلة

السبت، 06 فبراير 2021 05:43 م
غلق 739 محل مخالف وتحرير 346 محضر متنوع خلال حملة تفتيشية بالمحلة تعقيم المدارس فى المحلة
الغربية عادل ضرة

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كشفت اللجنة المشكلة للمرور على المحلات والأسواق لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحلة تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة عن تحرير 346 مخالفة منها 243 محضر نظافة و 81 محضر اشغال طريق و 22 محضر شهادة صحية.

يذكر أنه قد تم تنفيذ 739 محضر غلق منذ بداية الحملات شامله 231 محال تجارى و129  مطعم و 12 سوق و 166 مقهى و 52 ورشه و 147 سنتر تعليمي.

كما تم متابعة فض الاسواق اليوميه والأسبوعية بقرى المركز والمدينة ومنها سوق دمرو وعاطف ومحلة حسن ومحلة ابو علي والهياتم  ونمره البصل

على الجانب الآخر توالت أعمال التعقيم والتطهير اليومية خلال الاسبوع الماضى بقرى مركز المحلة منها: 114 شارع و12 اراضى أسواق و50 مسجد و35 مدرسه و20 وحدات صحية وبيطرية  و 5 مقرات شرطية و 15 ماكينات صراف آلى و مقرات بنكية و 2 محطة سكة حديد و حوالى 40 منشأة حكومية اخري منها مقرات الوحدات المحلية و الشئون الاجتماعية

 

 


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