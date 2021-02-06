ضبط 500 كيلو سكر داخل أحد مصانع الحلويات بدون ترخيص فى العاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة على مصانع المواد الغذائية والأنشطة التجارية بنطاق مدينة العاشر من رمضان لضبط المخالفين، وأسفرت عن تحرير محاضر ضد أصحابها وبياناتها كالآتي :تحرير محضر جنح ا د ط ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات وذلك لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على عدد 10 شيكاره سكر أبيض زنه الواحده 50 كيلو بإجمالي 500 كيلو سكر على ذمه المحضر.

كما تحرير 3 محاضر جنح ا د ط ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية طبقاً للقرار 330 لسنه 2017، وتحرير 2 محضر حنج ا د ط ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

وتستمر الحملات التفتيشية والتموينية لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المباعة للمواطنين وتطبيق القانون على المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.