صور.. فض وتشميع 4 قاعات أفراح بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، برئاسة المهندسة عايدة رياض، رئيس مركز ومدينة دسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من فض أفراح بـ4 قاعات، وتم تشميعهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت المهندسة عايدة رياض، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن حملة مجلس مدينة دسوق بالتعاون مع القيادات الشرطى من فض وتشميع 4 قاعات أفراح، مشيرة إلى أن الحملات مستمرة، لمنع التجمعات حرصًا على صحة المواطنين، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.



بعد فض القاعات



تشميع قاعات افراح بدسوق



تشميع قاعات الفرح



جانب من القاعات عقب فضها



جانب من فض الافراح



جانب من فض القاعات_1