اليوم السابع
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صور.. فض وتشميع 4 قاعات أفراح بكفر الشيخ

السبت، 06 فبراير 2021 01:01 ص
صور.. فض وتشميع 4 قاعات أفراح بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، برئاسة المهندسة عايدة رياض، رئيس مركز ومدينة دسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من فض أفراح بـ4 قاعات، وتم تشميعهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت المهندسة عايدة رياض، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن حملة مجلس مدينة دسوق بالتعاون مع القيادات الشرطى من فض وتشميع 4 قاعات أفراح، مشيرة إلى أن الحملات مستمرة، لمنع التجمعات حرصًا على صحة المواطنين، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.

بعد فض القاعات
بعد فض القاعات

 

تشميع قاعات افراح بدسوق
تشميع قاعات افراح بدسوق

 

تشميع قاعات الفرح
تشميع قاعات الفرح

 

جانب من القاعات عقب فضها
جانب من القاعات عقب فضها

 

جانب من فض الافراح
جانب من فض الافراح

 

جانب من فض القاعات_1
جانب من فض القاعات_1

 

فض قاعات الافراح
فض قاعات الافراح

 


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