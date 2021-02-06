صحة الغربية تضبط فنى أخصائى علاج طبيعى انتحل صفة طبيب بكفر الزيات

الغربية - مصطفى عادل

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديريه الصحة بالغربية، من ضبط منتحل صفة طبيب ( ر.ا ) يقوم بالنصب والكشف على المرضى فى جمعية خيرية بإحدى قرى مركز كفر الزيات، وبالتحقق من شخصيته تبين أنه يحمل بطاقة شخصية تحمل مهنة فنى أخصائى علاج طبيعى ، وقد تم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة ، وتم ضبطه من قبل الشرطة ، وتحرير محضر بالواقعة.

كان الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، قد وجه إدارة العلاج الحر ، بقيادة الدكتور حامد محمود بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركزى كفر الزيات ضمن خطة المديرية التى يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة ، لتحقيق الانضباط فى الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ، واختص بذلك العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل ومراكز العلاج الطبيعى .

وتلقت إدارة العلاج الحر بإدارة كفر الزيات البلاغ ، وتم ضبط منتحل صفة الطبيب الذى يمارس النصب والكشف على المرضى فى إحدى الجمعيات الخيرية بقرية تابعة للإدارة بكفر الزيات ، وذلك تحت اشراف الدكتورة فايزة راغب مدير إدارة كفر الزيات ، والدكتور محمد صلاح مسئول العلاج الحر بالإدارة .

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة فى بيان له ، إلى أنه انتحال صفة طبيب ، مسألة فى منتهى الخطورة وأن المديرية تنفذ خطة رقابية فى هذا الشأن ، تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التى تتعلق بالقطاع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .