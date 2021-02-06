اليوم السابع
Ads
السبت، 06 فبراير 2021 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الغربية تضبط فنى أخصائى علاج طبيعى انتحل صفة طبيب بكفر الزيات

السبت، 06 فبراير 2021 01:52 م
صحة الغربية تضبط فنى أخصائى علاج طبيعى انتحل صفة طبيب بكفر الزيات الطبيب مع أحد المرضى
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديريه الصحة بالغربية، من ضبط منتحل صفة طبيب ( ر.ا ) يقوم بالنصب والكشف على المرضى فى جمعية خيرية بإحدى قرى مركز كفر الزيات، وبالتحقق من شخصيته تبين أنه يحمل بطاقة شخصية تحمل مهنة فنى أخصائى علاج طبيعى ، وقد تم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة ، وتم ضبطه من قبل الشرطة ، وتحرير محضر بالواقعة.

كان الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، قد وجه إدارة العلاج الحر ، بقيادة الدكتور حامد محمود بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركزى كفر الزيات ضمن خطة المديرية التى يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة ، لتحقيق الانضباط فى الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ، واختص بذلك العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل ومراكز العلاج الطبيعى  .

وتلقت إدارة العلاج الحر بإدارة كفر الزيات البلاغ ، وتم ضبط منتحل صفة الطبيب الذى يمارس النصب والكشف على المرضى فى إحدى الجمعيات الخيرية بقرية تابعة للإدارة بكفر الزيات ، وذلك تحت اشراف الدكتورة فايزة راغب مدير إدارة كفر الزيات ، والدكتور محمد صلاح مسئول العلاج الحر بالإدارة .

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة فى بيان له ، إلى أنه انتحال صفة طبيب ، مسألة فى منتهى الخطورة وأن المديرية تنفذ خطة رقابية فى هذا الشأن ، تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التى تتعلق بالقطاع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .


الغربية

محافظة الغربية

وكيل صحة الغربية

كفر الزيات

طبيب علاج طبيعي

إدارة العلاج الحر

ضبط منتحل صفة طبيب

الكشف على المرضى

جميعة خيرية

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجنة تفتيش من صحة الغربية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 10:37 م

صحة الغربية تعلن بدء التشغيل التجريبى لتنك الأكسجين بمستشفى السنطة

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 11:12 ص

وكيل صحة الغربية يتبرع بالدم لحث المواطنين على المشاركة بالحملة

الخميس، 28 يناير 2021 04:23 م

وكيل صحة الغربية يطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى بسيون

الأربعاء، 27 يناير 2021 11:54 ص

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى كفر الزيات العام

الإثنين، 25 يناير 2021 11:07 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة