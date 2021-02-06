رئيس مدينة الواسطى ببنى سويف: تطوير سوق طراد النيل بطاقة 160 باكية

وأضاف محمد بكرى لـ"اليوم السابع"، أن أعمال تطوير السوق في المنطقة من تقاطع شارع أحمد عرابي مع شارع الطراد من ناحية الشمال بطول 350 م وعرض 15 م تقريباً، حيث تضمن التصميم النهائي تخطيط السوق وعمل ممرات وطرق داخلية بين الباكيات المزمع إنشاؤها وعددها 160 باكية.

كان محافظ بنى سويف قد أكد أهمية البدء في تنفيذ المشروع وتسريع وتيرة أعمال التطوير التي تشمل تزويد السوق بكافة الخدمات والمرافق المطلوبة، وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة توزيع الأسواق داخل المدن التي يتم فيها مراعاة مصلحة المواطنين سواء الباعة أو المترددين على الأسواق، وبهدف استعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية، وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة تقدم خدمات حيوية.