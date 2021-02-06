اليوم السابع
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رئيس حى ثالث الإسماعيلية يشهد إطلاق مبادرة نظف وإزرع بالحى.. صور

السبت، 06 فبراير 2021 02:51 م
رئيس حى ثالث الإسماعيلية يشهد إطلاق مبادرة نظف وإزرع بالحى.. صور رئيس حى ثالث الإسماعيلية يعمل بالمبادرة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شهد المحاسب محمود الصورى رئيس حى ثالث الإسماعيلية، إطلاق مبادرة نظف وإزرع فى نطاق الحى اليوم السبت، وتأتى المبادرة بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية وتتضمن الخطة المشاركة المجتمعية .

ومن جانبه قال المحاسب محمود الصورى رئيس حى ثالث الإسماعيلية ، أن هدف المبادرة ترك بصمه على شوارع ومربعات الحى ، بعد الجهد المبذول خلال الفترة الماضية .

وأضاف رئيس حى ثالث الإسماعيلية ، أنه كابن من أبناء محافظة الإسماعيلية لا يهيبه أن يعمل بيديه لتجميلها ونظافتها .

وإنطلقت المبادرة فى المربع الداخلى للمنطقة الرابعة بجوار مدرسه الفاروق عمر ، كما تستهدف كافه المربعات الداخلية التى تم تنظيفها سابقاً والوصول إلى أماكن جديده بما يحقق تغيير فى شكل الحي.

 

 

مبادرة نظف وازرع بحى ثالث الاسماعيلية (1)

مبادرة نظف وازرع بحى ثالث الاسماعيلية 

 

مبادرة نظف وازرع بحى ثالث الاسماعيلية (3)
جانب من مبادرة نظف وازرع بحى ثالث الاسماعيلية

 

مبادرة نظف وازرع بحى ثالث الاسماعيلية (4)
رئيس حى ثالث الإسماعيلية يتابع أعمال المبادرة

 

مبادرة نظف وازرع بحى ثالث الاسماعيلية (6)
رئيس حى ثالث الإسماعيلية بمبادرة نظف وازرع 

 

مبادرة نظف وازرع بحى ثالث الاسماعيلية (7)
رئيس حى ثالث الاسماعيلية يوجه العمال 

 

مبادرة نظف وازرع بحى ثالث الاسماعيلية (10)
مبادرة نظف وازرع بحى ثالث الاسماعيلية

 

مبادرة نظف وازرع بحى ثالث الاسماعيلية (11)
رئيس حى ثالث الإسماعيلية يعمل بالمبادرة 

 

مبادرة نظف وازرع بحى ثالث الاسماعيلية (13)
مبادرة نظف وازرع بحى ثالث الاسماعيلية 

 

مبادرة نظف وازرع بحى ثالث الاسماعيلية (15)
تهذيب الأرض لزراعتها 

 

 


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