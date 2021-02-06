اليوم السابع
Ads
السبت، 06 فبراير 2021 09:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات

السبت، 06 فبراير 2021 09:28 م
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات حملة على الإشغالات
الإسماعيلية – صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حى ثالث الإسماعيلية بالتعاون مع شرطة المرافق والمرور حملة مكبرة مساء اليوم السبت

استهدفت الحملة جميع الإشغالات والباعة الجائلين والمحال فى مناطق شارع صبرى مبدى وميدان 30 يونيو " فوكس " والطريق الدائرى وأمام مستشفى الجامعه

وقال المحاسب محمود الصورى رئيس حى ثالث الإسماعيلية أن الحملات ستستمر حتى القضاء على الظواهر السلبية بخصوص الاشغالات فى نطاق الحى

واسفرت الحمله عن تحرير 15 محضر اشغال و4 محاضر للبيئه والتحفظ على " 2 سياره و2 تروسيكل " بمرور الإسماعيلية وكذلك ضبط 45 شيشه و2 كنبه و4 كراسى و3 شمسيه 

 كما تم التحفظ على كميات 250 كيلو من البرتقال و30 كيلو من اليوسيفى و40 كيلو من التفاح و10 كيلو من الفراوله و35 كيلو من الجوافه وتحويلهم إلى دور الرحمه لرعايه الايتام الموجوده بنطاق الحى

تراس الحمله المحاسب محمود الصورى رئيس حى ثالث ونائبه ابراهيم مطر والعقيد صلاح حافظ رئيس شرطه المرافق والمقدم اشرف الارضى وكيل قسم المرافق.

حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (1)
 
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (2)
 
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (3)
 
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (4)
 
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (5)
 
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (6)
 
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (7)
 
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (8)
 
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (9)
 
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (10)
 
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (11)
 
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (12)
 
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (13)
 
حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات (14)

شرطة المرافق

حملة لإزالة الاشغالات

حملة مرورية

الاسماعيلية

حى ثالث الاسماعيلية

المحال التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة