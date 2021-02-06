حى ثالث الإسماعيلية وشرطة المرافق يشنان حملة على الإشغالات

الإسماعيلية – صبرى غانم

شن حى ثالث الإسماعيلية بالتعاون مع شرطة المرافق والمرور حملة مكبرة مساء اليوم السبت.

استهدفت الحملة جميع الإشغالات والباعة الجائلين والمحال فى مناطق شارع صبرى مبدى وميدان 30 يونيو " فوكس " والطريق الدائرى وأمام مستشفى الجامعه

وقال المحاسب محمود الصورى رئيس حى ثالث الإسماعيلية أن الحملات ستستمر حتى القضاء على الظواهر السلبية بخصوص الاشغالات فى نطاق الحى

واسفرت الحمله عن تحرير 15 محضر اشغال و4 محاضر للبيئه والتحفظ على " 2 سياره و2 تروسيكل " بمرور الإسماعيلية وكذلك ضبط 45 شيشه و2 كنبه و4 كراسى و3 شمسيه

كما تم التحفظ على كميات 250 كيلو من البرتقال و30 كيلو من اليوسيفى و40 كيلو من التفاح و10 كيلو من الفراوله و35 كيلو من الجوافه وتحويلهم إلى دور الرحمه لرعايه الايتام الموجوده بنطاق الحى

تراس الحمله المحاسب محمود الصورى رئيس حى ثالث ونائبه ابراهيم مطر والعقيد صلاح حافظ رئيس شرطه المرافق والمقدم اشرف الارضى وكيل قسم المرافق.