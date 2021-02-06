جهود مكثفة لإزالة آثار الأمطار الغزيرة بطريق السويس القاهرة.. صور

السويس - سيد نون

كثف مسئولو محافظة السويس، جهودهم لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي سقطت أمس وشفط المياه في بعض المناطق وتمهيد وترميم بعض الأجزاء المنهارة بطريق السويس القاهرة قبل الكيلو 109.

وتوجه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد ووليد شوقي رئيس حي عتاقة إلى طريق السويس القاهرة لتفقد ومتابعة الأعمال التي تتم لترميم الطريق وإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي سقطت .

وتم التأكيد على المهندسة نور الصباح أحمد رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بالسويس بتكثيف الأعمال ترميم الأجزاء المنهارة من الطريق بأقصى سرعة كذلك تم التأكيد على الدفع بسيارات كسح المياه من الجهات المعنية وإدارة الحماية المدنية لإنجاز الأعمال بالمناطق المتراكمة فيها المياه على الطري.

كما أكد نائب المحافظ على تيسير الحركة المرورية للسيارات على طريق السويس القاهرة ومتابعة حركة الطريق تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

رافق نائب المحافظ في الجولة كلا من الضبع ناشد مدير إدارة الأزمات والكوارث وأشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة وإدارة المرور ومسئولي هيئة الطرق والكباري وحي عتاقة



اثار الأمطار



ازالة اثار الامطار



الدكتور عبدالله رمضان