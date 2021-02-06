جرارات وشاحنات تغلق طرق الهند مع اتساع رقعة احتجاجات المزارعين.. صور

رويترز

أغلق آلاف المزارعين الطرق في أنحاء متفرقة من الهند، اليوم السبت، بخيام مؤقتة وجرارات وشاحنات وصخور للضغط على الحكومة للتراجع عن قوانين زراعية أثارت احتجاجات مستمرة منذ شهور.

كان مزارعو الأرز والقمح بشمال الهند هم من بدأوا الاحتجاجات عندما نصبوا خياما على مشارف نيودلهي، لكنهم يلقون دعما متزايدا لا سيما في الولايات التي لا يحكمها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وعرضت الحكومة الاتحادية تنازلات للمزارعين لكنها ترفض إلغاء ثلاثة قوانين صدرت العام الماضي وتقول إنها ضرورية لجذب استثمارات جديدة للقطاع الذي يمثل نحو 15 بالمئة من اقتصاد الهند البالغ حجمه 2.9 تريليون دولار، ويعمل به نحو نصف القوى العاملة.

لكن المزارعين يخشون أن تضعهم الإصلاحات تحت رحمة المشترين من الشركات الكبرى، مما ينهي تدريجيا المشتريات الحكومية المضمونة للحبوب مثل القمح والأرز.

وبدأ إغلاق الطرق ولمدة ثلاث ساعات اليوم السبت، قرب الظهيرة باستثناء نيودلهي وولايتين مجاورتين.